Geldern: Schüler erleben Latein in neuem Licht

Schüler erleben Latein in neuem Licht

Geldern ALDEKERK Auf die Lateinkurse der Jahrgangsstufe acht aus Aldekerk sowie der Jahrgangsstufe neun aus Krefeld-Hüls der Robert-Jungk-Gesamtschule wartete ein ganz besondere Veranstaltung: In Begleitung ihrer Lateinlehrer Tobias Schuklat, Anne Mensenkamp und Steffi Vogel nahmen die Schüler beim Alfried-Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum am Projekt "Alte Worte - neue Technik(en): Lernstrategien für die Wortschatzarbeit im Lateinunterricht und zu Hause" teil.

Dabei lernten die Lateinschüler unter kompetenter Anleitung neue Methoden zum Vokabellernen kennen. Ob es um das Erfinden prägnanter Merksätze mittels der Schlüsselwort-Methode, Visualisierungen via Mind-Maps, die Erstellung eigener Übungen in Form eines Quiz oder Kreuzworträtsels oder der mimischen und gestischen Visualisierung beim Lernen in Bewegung ging, die Schüler hatten viel Spaß beim Lernen neuer und Festigen bereits bekannter Vokabeln.