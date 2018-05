Geldern : Bei "Tante Anna" hat es gefunkt

Geldern HARTEFELD Das Fest der "Goldenen Hochzeit" feierten gestern Inge und Heinz Tümpen. Bereits am Freitag vor dem Fest freuten sich die Jubilare über den traditionellen "Fackelzug" der Vereinsgemeinschaft aus Hartefeld, Vernum und Poelyck, dem sich viele Gäste angeschlossen hatten, um gemeinsam einem Paar zu gratulieren, das in der Hartefelder Vereinswelt fest verwurzelt ist. Kennengelernt haben sich Inge und Heinz Tümpen, die beide im März 74 Jahre alt wurden, schon bei der Einschulung in die Hartefelder St.

- Antonius-Schule im Jahr 1950. Richtig gefunkt hat es zwischen der Bankkauffrau der damaligen Spar- und Darlehnskasse Hartefeld und dem Elektroinstallateur, der beinahe sein ganzes Berufsleben beim RWE verbrachte, an einem Filmabend im Saal der Hartefelder Ratsstube, die damals nur unter dem Namen "Tante Anna" bekannt war. Heinz Tümpen: "Das muss man sich vorstellen - sie zeigten einen Film über der Herstellung von Cola. Da hatten wir genug Zeit, um uns zu unterhalten." Gemeinsam errichteten die beiden ihr Haus an der Hartefelder Dorfstraße und heirateten dann am 21.

Mai 1968. Aus der gemeinsamen Ehe gingen drei Töchter hervor. Gemeinsam mit den drei Schwiegersöhnen und einer Enkelin ist die Familie der ganze Stolz des Paares. Beide haben sich als langjährige Mitglieder im Chor an St. Antonius und in der Hartefelder Bruderschaft in das Dorfleben eingebracht. Während Heinz zudem noch 14 Jahre lang bei "Blau-Weiß" die Querflöte und die Lyra spielte, engagierte sich Inge gern für die Kirchengemeinde. Hier leitete sie über viele Jahre das Hartefelder Pfarrbüro und gehörte 35 Jahre lang dem Pfarrgemeinderat und später dem Ortsausschuss an.



Bis heute kümmert sie sich um die Hartefelder und Vernumer Messdiener, zuletzt gemeinsam mit Gabi Clancett. Gemeinsames Hobby des Jubelpaares ist das Reisen. Auf die nächste Tour freuen sie sich ganz besonders: Ihre Donaukreuzfahrt können sie kaum noch erwarten.

