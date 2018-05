Geldern : Liebfrauenschülerinnen helfen im Adelheid-Haus

Im Adelheidhaus sorgten die Schülerinnen für einen Wellness-Tag für die Bewohnerinnen. Foto: Alexandra Thier

Geldern GELDERN Miteinander leben - füreinander da sein - unter diesem Motto steht das Sozialpraktikum der Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe 8 der Liebfrauenschule. In diesem Praktikum gehen die Schülerinnen eine Woche lang in soziale Einrichtungen und helfen dort mit. Dieses Praktikum findet in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien statt. Die Schülerinnen suchen sich ihren Praktikumsplatz selbst und arbeiten in Krankenhäusern, Grundschulen, Altenheimen, Kindergärten oder Wohneinrichtungen für behinderte Menschen mit.

In dieser Zeit geht es nicht in erster Linie darum, die verschiedenen sozialen Berufe im Rahmen der Berufsorientierung kennenzulernen, vielmehr sollen die Schülerinnen aufmerksam werden für Menschen, die für ihr tägliches Leben Unterstützung brauchen. Im Sozialpraktikum werden die Schülerinnen so ermutigt, ihre Fähigkeiten und Kräfte zum Wohl anderer benachteiligter Menschen einzusetzen. Damit dieses Praktikum gelingt, haben sich die Mädchen in den vergangenen Tagen in einem Projekttag darauf vorbereitet.

Einige haben selbst erfahren wollen, was es bedeutet, in einem Rollstuhl zu sitzen oder blind zu sein, andere haben schon mal in verschiedene soziale Einrichtungen hineingeschnuppert. Fabienne aus der Klasse 8 c war beim Projekttag zum Beispiel im Adelheidhaus und hat zusammen mit anderen Schülerinnen einen Wellness-Tag für die Bewohnerinnen durchgeführt. Ihre Erfahrung: "Die alten Leute haben sich so über unseren Besuch gefreut.



Die Zeit verging so schnell, wir haben viel miteinander erzählt und auch zusammen gelacht."

