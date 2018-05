Geldern: Lebhafte Diskussion über die Ökumene

Geldern STRAELEN Das Gesprächsthema "Eucharistie ist Mahlgemeinschaft" erhielt beim Gesprächsabend der KAB besondere Aktualität durch die Diskussionen um die von der deutschen Bischofskonferenz erarbeitete "Handreichung" zum Kommunionempfang für konfessionsverbindende Ehepaare. Präses Ludwig Verst ging zu Beginn jedoch auf die Ursprünge der Eucharistie beim letzten Abendmahl Jesu mit seinen Freunden sowie die Praxis der Mahlgemeinschaft in den frühen Christengemeinden ein, die noch von der jüdischen Tradition geprägt waren.

Er schilderte die verschiedenen Formen der Verehrung des Sakramentes über Jahrhunderte und die unterschiedliche Sicht der "Präsenz" Jesu in Brot und Wein insbesondere nach der Reformation. Die ablehnende Reaktion einiger Bischöfe zur neuen Handreichung mit ihrer Beschwerde an den Papst traf auf wenig Verständnis in der Gesprächsrunde. Die pastorale Empfehlung unter anderem des Theologen Eberhard Schockenhoff, "Die Sakramente sind auf Christus bezogen.