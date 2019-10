Studienreise der VHS Gelderland : Ein Besuch in Berlin – 30 Jahre nach der Wende

Geldern „Zurückbleiben!“ Diese Aufforderung ist auf jedem Berliner S- und U-Bahnhof zu hören, begleitet von einem rot blinkenden Licht, einem schrillen Warnton und dem sofortigen Schließen der Türen. In der Hauptstadt fährt man zu Stoßzeiten im Zwei-Minuten-Takt.

Für die Studienreisegruppe der Volkshochschule Gelderland, die anlässlich des 30. Jahrestages der „friedlichen Revolution“ zu Gast in Berlin war, gab es viel zu entdecken. Reiseleiter Helmut E. Scheunert hatte unter der Überschrift „Berlin – Stadt im Wandel der Zeiten“ ein abwechslungsreiches und dichtes Programm zusammengestellt, das die Gruppe mit der Deutschen Bahn, den Berliner Verkehrsbetrieben und zu Fuß absolvierte. Auf dem Programm standen die Prachtstraße „Unter den Linden“ mit ihren imposanten Gebäuden, der Dom und das beinahe fertige Stadtschloss, das Holocaust-Denkmal und die Ausstellung „Topographie des Terrors“, ein Besuch im „Mauerpanorama“, welches einen anschaulichen Eindruck vom Leben an der Berliner Mauer vermittelt. Auch 30 Jahre nach der Wende berührt der „Tränenpalast“ im Bahnhof Friedrichstraße die Besucher. Hier mussten damals Westbesucher das ehemalige Ost-Berlin verlassen – unter tränenreichem Abschied von Freunden und Verwandten. Ein Höhepunkt des Aufenthalts war der Besuch des Reichstags mit Führung durch den Plenarsaal und Aufenthalt in der Kuppel. Auch die Gegenwart kam nicht zu kurz: Bei einem Spaziergang durch Kreuzberg als widersprüchlichem und kontrastreichem Stadtquartier ließen sich urbane Gentrifizierungsprozesse im Zeitraffer studieren: von kreativ, alternativ, multikulti zu immer mehr teuer, hip und schick. Übernachtet wurde in einem Hotel am Alexanderplatz, dessen Höhe den Gästen einen atemberaubenden Blick über die Stadt bot. Die zentrale Lage lud ferner zu eigenen Ausflügen am Abend ein. Die VHS bietet eine zweite Studienreise vom 29. April bis 3. Mai 2020 an, die auch nach Potsdam führen wird. Interessenten können sich unverbindlich vormerken lassen unter Telefon 02831 93750.