Raubdelikt am Bahnhof in Xanten : Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht und entreißt ihm den Rucksack

Raubdelikt am Bahnhof in Xanten

Xanten Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Bahnhof in Xanten und bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter und seine Begleiter. Die männliche Person soll einen Klever geschlagen und bestohlen haben.

In Xanten ist ein Mann aus Kleve von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 25-Jährige am Montagabend gegen 23.10 Uhr am Bahnhof gestanden und auf seinen Bus gewartet. Eine dreiköpfige Personengruppe habe sich dann genähert, und plötzlich habe eine männliche Person aus der Gruppe heraus dem Klever mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihm den Ruckack entrissen und sei mit dem Rest der Gruppe in Richtung Archäologischer Park geflüchtet.