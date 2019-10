„Väter vom Rodenbusch“ : Turnier in neuen Trikots

Die „Väter vom Rodenbusch“ in neuen Trikots spielen im November in der Bollwerkhalle. Foto: HvS. Foto: Herbert van Stephoudt

Veert Mit neuen Trikots dürfte die „Vätermannschaft“ der städtischen Kindertagesstätte am Rodenbusch noch ehrgeiziger zu Werke gehen als bislang. Das Team, das nicht nur sehr engagiert bei den Vorbereitungen für das Veerter Turnier der Hobbykicker geholfen und so großen Anteil am Turniererlös von mehr als 2100 Euro für die Kinder am Rodenbusch hatte, war zuletzt auch sportlich sehr gut unterwegs.

