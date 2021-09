Englisches Sommertheater auf Schloss Haag : Hamlet-Inszenierung fesselt auf Schloss Haag das junge Publikum

Die American Drama Group Europe spielte wieder im malerischen Innenhof von Schloss Haag. Es war das 22.Gastspiel der Gruppe in Geldern. Foto: Christel Terhorst

Shakespeares Tragödie „Hamlet“ gilt als einer der faszinierendsten Theatertexte des Welttheaters. Um so spannender sind die Interpretationen dieses tragischen Stoffes. Die American Drama Group Europe zeigte in diesem Jahr ihre stark gekürzte und auf die wesentlichen Konflikte beschränkte Adaption des Stoffes auf Einladung des Kunstvereins Gelderland wieder Open Air im malerischen Innenhof von Schloss Haag. Es war das 22.Gastspiel der Gruppe in Geldern.