Fußball : Timo Pastoors löst Peter Streutgens ab

Wachtendonk Beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum gibt es jetzt schon zum Jahresende einen Wechsel auf der Position des Sportlichen Leiters. Streutgens wird seinen Nachfolger aber zunächst noch unterstützen.

Peter Streutgens, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum, wird diesen Posten nur noch bis zum Ende des Jahres ausüben. Etwas überraschend ist diese Nachricht schon. Denn eigentlich hatte Streutgens erst nach der laufenden Spielzeit das Ende seines Engagements bei seinem Heimatverein geplant. „Der Vorstand war aber der Meinung, es wäre mit Blick auf die Kaderplanung für die nächste Saison besser, den Schritt schon jetzt zu vollziehen. Das ist für mich nachvollziehbar. Und wir haben vereinbart, dass ich meinem Nachfolger im nächsten halben Jahr noch zur Seite stehen werde“, sagte Peter Streutgens. Seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter begann er in der Saison 2018/19. Unter seiner Leitung wurden gezielt Spieler für den TSV verpflichtet, der in diesem Jahr souverän den Aufstieg in die Landesliga schaffte.