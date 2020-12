Glückwünsche zum Formel-1-Cockpit : Grosjean schickt Grüße an Nachfolger Mick Schumacher

Sakhir Die Nachricht, dass Mick Schumacher in der kommenden Saison für den Rennstall Haas in der Formel 1 fahren wird, sorgt für Freude im Motorsport. Viele Fahrer und Fans gratulierten Haas und Schumacher. Darunter auch sein Vorgänger Romain Grosjean.

Mick Schumacher fährt derzeit in der Formel 2 und ist Teil der Ferrari-Nachwuchsakademie. Haas ist Ferrari-Partner. Grosjean schrieb am Mittwoch, nachdem Mick Schumachers Aufstieg von der Formel 2 in die Formel 1 zu Haas verkündet worden, war mit Blick auf die Teammitglieder: „Kümmere dich um sie und sie werden es dir zu 1000 Prozent zurückgeben.“ Grosjean selbst hofft inständig, dass er nach seinem Unfall das letzte Rennen der Saison wieder fahren kann. Für das kommende in Bahrain fällt er aufgrund seiner leichten Verbrennungen aus und wird durch Haas-Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi vertreten.