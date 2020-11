Fußball : SV Straelen gelingt Wiedergutmachung

Kaito Mizuta (rechts) leistete die Vorarbeit zum Siegtreffer von Malek Fakhro. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Regionalligist rehabilitiert sich am Mittwochabend beim wichtigen 1:0-Sieg beim Bonner SC für die schwache Leistung, die er beim 0:4 gegen den SC Wiedenbrück gezeigt hat. Er hat jetzt drei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

Der SV Straelen hat sich für die schwache Leistung bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück rehabilitiert. Der Fußball-Regionalligist schaffte am Mittwochabend einen eminent wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg beim Bonner SC, der zu den Konkurrenten des Neulings im Rennen um den Klassenerhalt gehört. Ein Sieg, der auch deshalb besonders wertvoll war, weil einige Rivalen in der unteren Tabellenregion ebenfalls punkteten. Die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks vergrößerte ihren Vorsprung vor den fünf Abstiegsplätzen auf drei Zähler und hat zudem bis zu drei Partien weniger ausgetragen als die Teams, die in der Tabelle hinter ihr stehen.

Der Übungsleiter war nach einer spannenden Partie sehr zufrieden mit seinem Personal. „Die Mannschaft hat die richtige Antwort auf die Leistung gegen Wiedenbrück gegeben. Die Jungs haben unheimlich geackert und sich diesen Erfolg verdient“, sagte Weeks. Er hatte sein Team im Vergleich zur Partie gegen den SC Wiedenbrück auf vier Positionen verändert. Maximilian Funk, Malek Fakhro, Konstantin Möllering und Vedran Beric waren von Beginn an dabei. Ole Päffgen, Kevin Weggen und Yassine Bouchama saßen nur auf der Bank; Aram Abdelkarim musste erkrankt passen. Yassine Bouchama kam aber schon nach 14 Minuten für den Ex-Profi Sinan Kurt, der sich bei einem Sprint eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte, ins Spiel.

Info Die Mannschaft und die Torschützen Bonner SC Dautzenberg - Winke (46. Roschlaub), Wiese, Damaschek, Teixeira (68. Kizil), Bezerra, Schumacher, Gencal, Bilogrevic, Kaiser (55. Takahara), Somuah (79. Sai) SV Straelen Udegbe - Beric, de Regt, Lachheb, Morou, Kurt (14. Bouchama), Peitz, Funk (72. Weggen), Mizuta, Möllering (75. Kader), Fakhro (86. Stevens) Tor 0:1 Malek Fakhro (22.) So geht es weiter Wuppertaler SV - SV Straelen (Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr)

Dem Aufsteiger war von der ersten Minute an anzumerken, dass er Wiedergutmachung für den enttäuschenden Auftritt betreiben wollte, den er vier Tage zuvor im eigenen Stadion abgeliefert hatte. Der SV Straelen ging engagiert zur Sache, nahm die Zweikämpfe an und demonstrierte, dass er die Partie unbedingt gewinnen wollte. „Die Mannschaft hat über die volle Distanz in kämpferischer Hinsicht eine hervorragende Leistung gezeigt. Ich hoffe, dass die Spieler jetzt verstanden haben, dass dies für uns der einzig gangbare Weg in dieser Klasse ist“, sagte der Sportliche Leister Stephan Houben.

Er lobte ebenso wie Benedict Weeks die vier Akteure, die diesmal eine Chance von Beginn an erhalten hatten. „Wir haben uns bewusst für diese Spieler entschieden, weil wir wussten, dass sie eine hundertprozentige Einstellung haben. Das hat sich bezahlt gemacht“, sagt Houben.