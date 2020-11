Fußball : Stürmer-Talent Nora Hanßen von einer Verletzung jäh gestoppt

Trainer Dieter Blomm hofft, dass er bald wieder mit Nora Hanßen planen kann. Foto: Klaus Schopmans

Walbeck Die 19-jährige Angreiferin erzielte in den ersten beiden Spielen vier Tore für den Frauen-Niederrheinligisten SV Walbeck. Jetzt arbeitet sie nach einem komplizierten Armbruch an ihrem Comeback.

Das Malheur passierte im dritten Saisonspiel der Fußball-Niederrheinliga der Frauen gegen die DJK TuSA Düsseldorf in der 56. Minute. Bei einer eher unspektakulären Aktion fiel Nora Hanßen vom SV Walbeck so unglücklich auf ihren Arm, dass der Notarztwagen zum Bergsteg gerufen werden musste. Die Diagnose: komplizierter Bruch von Elle und Speiche. Das war ein Schock für die junge Nachwuchsspielerin.

Für die 19-Jährige war es ein großer Sprung vom Bezirksligisten SV Veert zum etablierten Niederrheinligisten SV Walbeck. Bereits mit 16 Jahren spielte sie mit einer Seniorinnenerklärung bei den Veerter Frauen, mit denen sie ein Jahr später in die Bezirksliga aufstieg. Die junge Stürmerin machte in der neuen Liga auf sich aufmerksam, als sie in der Saison 2018/19 mit 23 Toren gleich die drittbeste Schützin wurde. Das sprach sich auch bis zum SV Walbeck herum und weckte beim Niederrheinligisten, der sich damals schon im Umbruch befand, Begehrlichkeiten. Schließlich sind versierte Stürmerinnen rar.

Nach einem Probetraining in Walbeck entschied sich Nora Hanßen, erst einmal noch ein Jahr bei ihrem Heimatverein SV Veert zu bleiben. Dort begann sie mit 13 Jahren ihren fußballerischen Werdegang in der U-15-Mädchenmannschaft. Vorher hatte sie sich schon in der Leichtathletik im Weitsprung und Sprint versucht. Das war aber aber nicht so ihr Ding. Beim Kicken mit ihrem Bruder Mirko im elterlichen Garten entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Fußball.

Die Entscheidung, in diesem Jahr zum SV Walbeck zu wechseln, fiel dann leicht. Die Frauenfußball-Abteilung des SV Veert stellte aufgrund von Personalmangel den Spielbetrieb komplett ein, die Spielerinnen musste sich einen neuen Verein suchen. „Für mich stand der SV Walbeck an erster Stelle. Es gab ja auch schon Kontakte. Und inzwischen fühle ich ich mich hier sehr wohl“, sagt Nora Hanßen.

Es war natürlich ein großer Sprung von der Bezirksliga in die Niederrheinliga. „Als wir in einem Testspiel gegen einen Regionalligisten gespielt haben, hatte ich natürlich Respekt. Doch auf dem Platz denke ich darüber nicht mehr nach“, so die 19-jährige. In den ersten beiden Meisterschaftspartien traf Nora Hanßen gleich viermal – ein toller Einstand für den Neuzugang, der sich im dritten Spiel dann die schwere Verletzung zuzog. „Das war natürlich ein Schock für uns. Nora Hanßen hatte sich auf Anhieb gut in die Mannschaft integriert. Dass sie aus der Bezirksliga kam, merkte man nicht“, sagt der Walbecker Trainer Dieter Blomm.