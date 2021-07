Volkslauf vor dem Aus : Gelderner City-Lauf hat keine Zukunft

Geldern Nach zwei Absagen in Folge zieht Helmut van Weegen die Reißleine. Warum der Verein keine Möglichkeit sieht, die Veranstaltung im nächsten Jahr auf die Beine zu stellen.

Der Gelderner City-Lauf steht vor dem endgültigen Aus. Schuld daran ist in erster Linie die Pandemie. In diesem Jahr hatte das Organisations-Team um Helmut van Weegen, Leiter der Lauf-Abteilung des GSV Geldern, die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge absagen müssen. Seit 2009 hatten Sportlerinnen und Sportler alljährlich am zweiten Samstag im Mai für ein Spektakel in der Innenstadt gesorgt. Bei den vergangenen drei Auflagen seit 2017 hatte der Veranstalter jeweils die 1000-Teilnehmer-Marke geknackt. Weit mehr als die Hälfte der Starter waren Kinder und Jugendliche, die in den Schüler-Wettbewerben auf die Strecke gegangen waren.