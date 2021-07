Es gibt Preise zu gewinnen : Startschuss für Volksbank-Lauf um Nord- und Südsee

Xanten Am Wochenende startet ein neuer Laufwettbewerb in Xanten. Dabei werden verschieden lange Strecken angeboten. Unter den Teilnehmern werden zahlreiche Preise verlost. Bis Mitte August haben Läuferinnen und Läufer dafür Zeit.

Es gibt einen neuen Laufwettbewerb in Xanten: Die Teilnehmer können an der Nord- und Südsee eine von drei Strecken laufen und online ihr Ergebnis eintragen. Unter allen, die mitmachen, werden Gutscheine verlost, zum Beispiel für Wasserski, Adventure-Golf, das Naturbad oder das Plaza del Mar. Die besten Läuferinnen und Läufer erhalten einen Pokal, für alle gibt es eine Urkunde.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) arbeitet dabei mit der Volksbank Niederrhein zusammen. Zusammen wollen sie die Menschen dazu motivieren, etwas für die Gesundheit zu tun. „Immer schön in Bewegung bleiben für Körper, Geist und Seele!“, sagen FZX-Leiter Wilfried Meyer und Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender des Volksbank Niederrhein. „Wie langsam du auch läufst, du schlägst alle, die zu Hause bleiben!“ Unterstützt werden die Organisatoren durch Siggi Christian vom Lauftreff Vynen.

Der Startschuss für den ersten Volksbank-Run um die Xantener Nord- und Südsee fällt am Sonntag, 11. Juli. Bis zum 15. August können die Teilnehmer ihre Ergebnisse kostenlos online eintragen. Startpunkt jedes Laufs ist das Plaza del Mar. Es gibt drei unterschiedlich lange Strecken: Die Distanz von 3,3 Kilometern bis zur Fischerhütte (am Wendepunkt steht ein Schild) ist für Läuferinnen und Läufer der Altersgruppe U16 vorgesehen. Die anderen beiden Strecken richten sich an Menschen über 16 Jahre: Sie können entweder eine Runde um die Xantener Südsee laufen (rund 7,3 Kilometer) oder zusätzlich auch noch die Nordsee umrunden (insgesamt 14,8 Kilometer).