Handball : SV Straelen schießt den Gastgeber aus der Halle

Der SV Straelen – hier Marie van Bebber – präsentierte sich vor allem in der ersten Halbzeit in Bestform. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: Die Grün-Gelben sorgen bei der SG Überruhr II schnell für klare Verhältnisse. Am Ende springt ein ungefährdeter 29:19-Auswärtssieg heraus.

(terh) Unter dem Strich sprang ein ungefährdeter 29:19 (15:6)-Erfolg heraus. Es waren noch nicht einmal 15 Minuten gespielt, da hatte Handball-Oberligist SV Straelen in der Partie bei der SG Essen-Überruhr II bereits für die Entscheidung gesorgt. Nono Stangenberg hatte soeben einen Siebenmeter zur 10:1-Führung in die Maschen gejagt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Gastgeber kaum bis gar nicht stattgefunden. In der Offensive durchschlagskräftig und ungewohnt effektiv, in der Deckung aufmerksam und mit einer gut aufgelegten Melanie Schumann dahinter, zeigten sich hingegen die Oberliga-Handballerinnen aus der Blumenstadt von ihrer besten Seite. „Da hat fast alles gepasst“, freute sich Straelens Trainer Thomas Floeth über den gelungenen Start in einen erfolgreichen Nachmittag.