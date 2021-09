Fußball-Kreisliga A : GW Vernum und SV Sevelen bleiben in der Erfolgsspur

GW Vernum und SV Sevelen bleiben in der Erfolgsspur

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: Spitzenreiter Vernum gewinnt 2:0 beim SV Veert, Verfolger SV Sevelen mit dem gleichen Ergebnis bei Union Wetten.

Der Sportclub Auwel-Holt hat seine kleine Serie ausgebaut. Gegen den TSV Nieukerk holte das Team um Trainer Carsten Schaap zwei Mal einen Rückstand auf und gewann schließlich mit 3:2 (1:2) – bereits der dritte Sieg in Folge der Blau-Weißen. „Wir haben eine super Moral bewiesen und unter dem Strich verdient gewonnen“, freute sich der Holter Coach. Sein Gegenüber, TSV-Trainer Wilfried Steeger, ärgerte sich vor allem über den Siegtreffer der Gastgeber: „Das 2:3 resultiert aus einem langen Einwurf. Wie wir die Gegentore bekommen, ist echt unglaublich“, sagte er. Für sein Team trafen Mirco van Bergen (11.) und Yannick Vowinkel (33.). Die Holter Treffer erzielten Stefan Linßen (28.), Fabian Heghmans (66.) und Matchwinner Lukas Rattmann (85.).

Der GSV Geldern hat mit dem 2:2 (1:2) gegen den SV Herongen den ersten Punkt der Saison eingefahren. Überschattet wird das Unentschieden jedoch von der Tatsache, dass sich Gelderns Spielertrainer Erdi Ezer eine Verletzung zuzog und möglicherweise länger ausfällt. Ezer hatte in der 32. Minute die Heronger Führung durch Patrick Reijnders (24.) egalisiert. Lukas Eickhoff brachte die Gäste kurz vor der Pause erneut in Führung, doch Gel­derns Angreifer Dennis Kolb sicherte dem GSV in letzter Sekunde das Remis. „Wir haben die letzten 20 Minuten noch einmal richtig Gas gegeben. Es war ein Spiel auf Messers Schneide“, sagte GSV-Obmann Gerd Möthe.