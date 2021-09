Fußball-Kreisliga A : Alemannia Pfalzdorf übernimmt Tabellenführung

Nach dem 6:1 gegen Sturm Wissel steht Trainer Thomas Erkens mit Alemannia Pfalzdorf an der Tabellenspitze. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1: Souveräner 6:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Sturm Wissel. Kevelaerer SV gewinnt kampflos, da die SG Keeken/Schanz nicht antritt.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A, Gruppe 1, setzte sich Alemannia Pfalzdorf mit 6:1 (2:1) gegen den BV Sturm Wissel durch und übernahm vom unterlegenen Kontrahenten damit die Tabellenführung. Die Gäste gingen bereits nach drei Minuten durch Kim Heinsohn in Führung. In Minute 11 gelang Lars Völpert von der Strafraumgrenze aus der Ausgleich für die Alemannen. Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Dominik van Baal den Gastgeber mit 2:1 in Führung, nachdem zuvor Eric Böhmer auf der anderen Seite eine große Chance ausgelassen hatte.

Wissel schwächte sich nach dem Seitenwechsel durch eine berechtigte Gelb-Rote Karte gegen Alexander Menke (56.) selbst. In der Folge nutzte Pfalzdorf die Überzahl konsequent aus. Christian Urbanek (60.), Tom Voß 63., 70.) und Tom Strodt (74.) sorgten für den Endstand. „Der Platzvereis hat uns das Genick gebrochen“, sagte Wis­sels Trainer Marco Schacht. „Wir haben uns anfangs schwergetan, in Überzahl aber konsequent agiert und am Ende verdient gewonnen“, lautete das Fazit von Alemannia-Coach Thomas Erkens.

Der SV Grieth und der SV Nütterden trennten sich mit 2:2 (0:0). Omuvire Arighwrode brachte die Gäste nach 63 Minuten in Führung. Mit einem Doppelpack von Jamie Caspers (73., 83.) drehten die Gastgeber zunächst die Partie. In Unterzahl – Jouri Been sah in der 83. Minute die Rote Karte – kamen die Gäste in der Schlussminute noch zum Ausgleich durch Cedric Dinnessen. „Unter dem Strich bin ich mit dem Punkt zufrieden“, erklärte Grieths Trainer Thomas von Kuczkowski. „Meine junge Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, die Punkteteilung geht in Ordnung“, sagte sein Gegenüber Joachim Böhmer.