Fußball : GSV Geldern setzt weiter auf Roland Rößler

Roland Rößler hat den GSV vor dieser Saison übernommen. Foto: GSV

Geldern Roland Rößler wird auch in der neuen Saison bei der ersten Mannschaft in der Kreisliga A an der Linie stehen. Alican Pusan bleibt Coach des zweiten Teams in der Kreisliga C.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Der GSV Geldern hat wichtige personelle Weichen für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A gestellt. Der Verein hat den Vertrag mit Trainer Roland Rößler um ein Jahr verlängert. Rößler übernahm im Juli 2020 den vakanten Platz an der Seitenlinie des GSV. Spielertrainer Erdi Ezer, der sein Vorgänger war, liebäugelte kurz mit einem Wechsel in die Bezirksliga, blieb dem Klub jedoch als Akteur erhalten. „Roland Rößler hat die Mannschaft in einem schwierigen Zustand übernommen und konnte sie von Woche zu Woche immer mehr stabilisieren. Er hat ein sehr gutes Konzept reingebracht“, sagt Fußball-Obmann Gerd Möthe.

Seine Beobachtungen lassen sich auch an den Ergebnissen der Mannschaft ablesen. Nach Startschwierigkeiten machte Rößlers Team schließlich auch das eine oder andere Mal mit überzeugenden Leistungen auf sich aufmerksam. „Mit drei Nachholspielen gegen Mannschaften, die unter uns stehen, in der Hinterhand, wären wir mit Sicherheit nicht in die Abstiegszone geraten“, sagt Möthe. Den Beweis indes kann der A-Ligist, der nach sechs Spielen mit neun Punkten auf dem sechsten Platz steht, nicht mehr antreten.

Auch Rößler selbst freut sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit. „In Anbetracht der Tatsache, dass ich mein Werk beim GSV Geldern wegen der Corona-Pandemie bisher nicht so recht zu Ende bringen konnte, sind wir schnell zur Vereinbarung gekommen, dass wir den gleichen Weg in der kommenden Saison noch einmal von vorne begehen wollen. Dementsprechend gab es nur wenig Reibungspunkte, was die Zukunftsplanung angeht“, sagt der Coach.

Gleiches gilt für den Trainer der zweiten Mannschaft des GSV Geldern, die in der Kreisliga C aufläuft. Alican Pusan macht ebenfalls weiter. Auch bei diesem Team habe man, so Möthe, einen stetigen Fortschritt registrieren können. „Alican Pusan hat die Jungs gut im Griff und sich mit ihnen in Richtung Tabellenspitze gespielt“, sagt der Obmann. Pusan steht Möthe zudem als stellvertretender Fußball-Obmann zur Seite. Bastian Laackmann kümmert sich um die Verbandsarbeit. Gerd Taubensee bleibt Kassenwart der Fußball-Abteilung.