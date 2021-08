Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Bei Rheinwacht Erfgen kann es nur besser werden

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Norman Lousée blieb in der Abbruch-Saison sieglos. Das soll sich ändern. Zwei routinierte Rückkehrer sollen dabei helfen.

„Es kann nur besser werden.“ Diese Aussage von Norman Lousée, Trainer von Rheinwacht Erfgen, bezieht sich auf die abgebrochene vergangene Saison, in der seine Mannschaft nach acht Partien sieglos mit nur einem Punkt am Tabellenende der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B stand. Der Offensive mangelte es mit lediglich sieben Treffern an Durchschlagskraft. Die Defensive war teilweise offen wie ein Scheunentor. Rheinwacht kassierte 38 Gegentore.