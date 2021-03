Fußball : DJK Twisteden II denkt gerne an den Auftritt in Kervenheim zurück

DJK Twisteden II denkt gerne an den Auftritt in Kervenheim zurück

Kevelaer Kreisliga B: Die Mannschaft des neuen Trainers Lars Hermanns hatte einige Anlaufprobleme. Dann folgte allerdings ein 6:0-Sieg im Nachbarschaftsduell.

Der Saisonstart ging für den Fußball-B-Ligisten DJK Twisteden II gründlich daneben. Am ersten Spieltag setzte es gleich einmal ein 0:7 gegen Grün-Weiß Vernum II, anschließend folgten zwei weitere Niederlagen. Folgerichtig hat der neue Trainer Lars Hermanns den vierten Anlauf noch in allerbester Erinnerung. „Das 6:0 bei Union Kervenheim hat uns allen sehr gut getan. Damals hat die Mannschaft erstmals gezeigt, was in ihr steckt. Anschließend haben wir auch zu einer konstanteren Form gefunden“, sagt Hermanns.