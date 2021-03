23-Jähriger rechnet sich gute Chancen aus : Cagatay Kader erwartet einen „heißen Tanz“

Cagatay Kader hat in dieser Saison 20 Spiele für den SV Straelen absolviert und dabei sechs Treffer erzielt – fünf davon in der Rückrunde. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Mittelstürmer des Fußball-Regionalligisten SV Straelen trifft an diesem Samstag auswärts auf seinen Ex-Klub VfB Homberg. Die Freundschaft mit seinen ehemaligen Mitspielern will er für 90 Minuten auf Eis legen. Ein teaminternes Duell muss der 23-Jährige auch noch ausfechten.

An diesem Samstag um 14 Uhr tritt der Fußball-Regionalligist SV Straelen am Rheindeich beim VfB Homberg an. Für beide Mannschaften ist es nicht nur eine Art Prestigeduell, sondern zudem auch eine wegweisende Partie. Denn die Homberger brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt, die Straelener könnten sich mit einem Sieg fast aller Abstiegssorgen entledigen. Für Cagatay Kader ist diese Begegnung gleichzeitig ein Wiedersehen mit ehemaligen Teamkollegen, denn vor seinem Wechsel zum SV Straelen im Sommer 2020 lief er eine Spielzeit für die Homberger auf. In der abgebrochenen Saison 2019/20 erzielte er in 23 Spielen sechs Treffer für den VfB und war erfolgreichster Torschütze seiner Mannschaft.

„Natürlich ist es für mich keine Partie wie jede andere. Ich kenne da jeden Spieler und habe schon jetzt so ein komisches Kribbeln im Bauch“, sagt Kader. „Aber trotzdem werde ich auch gegen meinen Ex-Klub versuchen, meine beste Leistung abzurufen. So ist nun mal das Geschäft.“ Dabei lässt er nicht unerwähnt, dass er seinem Ex-Klub alles Gute und viel Erfolg bis zum Ende der Saison wünscht.

Info SV Straelen muss auf zwei Abwehrspieler verzichten Ausgangslage Der VfB Homberg, der den SV Straelen an diesem Samstag um 14 Uhr zu Gast hat, steht mit 26 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Der SVS hat sich im Mittelfeld der Tabelle eingeordnet und bei der gleichen Anzahl von ausgetragenen Spielen zwölf Zähler mehr auf dem Konto. Dass der VfB jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt, dürfte klar sein. Mit einem Sieg könnte der SVS die magische 40-Punkte-Marke knacken. Gegner SVS-Trainer Benedict Weeks sagt: „Vergangenen Samstag hat der VfB Homberg in Bergisch Gladbach mit 2:0 gewonnen. Das sagt schon einiges über die Stärke der Mannschaft aus. Ich erwarte wieder eine sehr intensiv geführte Partie und bin gespannt, mit welcher Spielausrichtung der physisch starke Gastgeber gegen uns antreten wird. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet.“ SVS-Personal Die beiden Defensivspieler Fabio Ribeiro und Ferry de Regt fallen auf jeden Fall aus. Ob Außenverteidiger Kino Delorge nach seiner Schulterverletzung schon wieder im Kader steht, ist ungewiss. Livestream Das Spiel kann an diesem Samstag ab 14 Uhr im Internet unter www.svs19.com/livetv verfolgt werden.

Der Vollblutstürmer scheint nach einer langen Verletzungsunterbrechung und einer doppelten Quarantäne rechtzeitig zu Beginn der Rückrunde in Schwung gekommen zu sein. In einem Interview Ende Oktober, als er noch angeschlagen war, kündigte Cagatay Kader vollmundig an, in der Rückrunde noch 15 Tore schießen zu wollen. Was erst wie ein schlechter Scherz klang, scheint nun gar nicht mehr so unwahrscheinlich zu sein. In den bisherigen acht Partien erzielte er beachtliche fünf der neun SVS-Tore. „Ich fühle mich tatsächlich topfit. Aber dafür habe ich auch viel getan und neben den üblichen sechs Trainingseinheiten noch einige Zusatzschichten eingelegt.“

Ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball lautet, dass der Gefoulte nie selbst den Strafstoß schießen soll. Doch diese alte, weitverbreitete Fußball-Weisheit hebelte der 23-jährige Mittelstürmer bereits zweimal eindrucksvoll aus. „Vielleicht habe ich Nerven wie Drahtseile, das kann schon sein, aber ich bin es auch gewohnt, Elfmeter zu schießen und zu verwandeln“, sagt Kader.

SVS-Trainer Benedict Weeks wird vor dem Anpfiff wieder die Qual der Wahl haben und sich die Frage stellen müssen, wen er als zentralen Angreifer ins Rennen schickt. Denn als zweite Sturmspitze hat sich in den vergangenen Wochen Malek Fakhro, der ebenfalls eine fast halbjährige Verletzungspause hinter sich hat, empfohlen und dabei im Dezember gegen den VfB Homberg und später im Spiel gegen den SV Bergisch Gladbach jeweils zwei Treffer erzielt. Während Kader eher zur Kategorie der Filigran-Fußballer gehört, ist die Spielweise von Fakhro eher robuster und kampfbetonter. „Es ist ja klar, dass ich am liebsten jede Partie von Anfang an spielen möchte, aber das entscheidet der Trainer. Da spielen auch taktische Gründe eine Rolle, die ich akzeptiere, weil wir ganz unterschiedliche Spielertypen sind. Trotzdem verstehe ich mich mit Malek sehr gut. Wir treffen uns sogar privat. Ich könnte mir auch vorstellen, mal zusammen mit Malek aufzulaufen“, sagt Kader.

Dass der SV Straelen die vergangenen Partien recht erfolgreich bestreiten konnte, hat für ihn mehrere Gründe. „Die Moral in der Truppe ist ganz einfach gut und jeder macht seinen Job. Das passt. Und wir gehen sehr gut vorbereitet in jede Partie. Aber ich muss auch sagen, dass wir manchmal das nötige Spielglück hatten“, sagt Cagatay Kader.