Hilfe für Handel in Straelen : Fürs lebendige Straelener Zentrum

Straelen Das „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen soll den Einkaufsgenuss in der Blumenstadt stärken und Leerstände vermeiden helfen.

Ziel des „Sofortprogramms Innenstadt 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen ist es, auch zukünftig Lebendigkeit und Einkaufsgenuss in den Innenstädten zu erhalten und so den Leerstand und die Schließungen in Handel und Gastronomie zu bekämpfen. Bereits vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie bedrohte der fortschreitende Strukturwandel in Straelen wie in anderen Kommunen die Innenstädte. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschleunigen diesen Prozess nun. Die Straelener Stadtverwaltung sieht in den Finanzhilfen aus dem Sofortprogramm des Landes die Möglichkeit, räumlich konzentriert dieser Entwicklung entgegen zu wirken.