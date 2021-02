Kostenpflichtiger Inhalt: Vorfall in Niedersachsen : Falscher Wolf-Abschuss heizt Debatte am Niederrhein an

Ein Wolf im Fadenkreuz: Doch was, wenn es der falsche ist, der getötet wird? Foto: FOTO: DPA | MONTAGE: PODTSCHASKE

Niederrhein In Niedersachsen ist eine Wölfin erlegt worden, es war aber das falsche Tier. Der Vorfall heizt auch die Debatte um den Abschuss von Wölfen am Niederrhein an. Warum es so schwierig ist, die Tiere zu bejagen.