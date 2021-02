Organisierte Fahrten nach Kalkar : Issum: Geringes Interesse an Impf-Touren

Issum: Geringes Interesse an Impf-Touren

Issum Es gibt viel mehr freiwillige Fahrer als Senioren, die das Angebot der Mitfahrbörse nutzen wollen. Den Nutzen für einen zusätzlichen Shuttle-Service für Issum sieht Bürgermeister Clemens Brüx deshalb nicht.

Die Anzahl derjenigen, die die Mitfahrbörse in Issum in Anspruch nehmen, um zum Impfzentrum nach Kalkar zu gelangen, sei „recht überschaubar“, sagte Alexander Alberts von der Gemeinde Issum im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss. 14 oder 15 Freiwillige hätten sich gemeldet, die Senioren fahren würden, insgesamt gebe es aber nur vier Personen, die tatsächlich gefahren werden möchten.

Aufgrund der Zahlen könne er sich auch nicht mit dem Antrag der SPD anfreunden, sagte Bürgermeister Clemens Brüx an diesem Abend. Die SPD hatte am 12. Januar beantragt, einen Shuttle-Service zum Corona-Impfzentrum einzurichten. „Ich weiß nicht mit welchem Fahrzeug, ich weiß nicht, wer den Shuttle-Bus fahren soll“, sagt Brüx. Peter Ruhrländer erklärt, der Service sei vor allem für diejenigen, die sich nicht in ein Fahrzeug von Fremden setzen möchten. Angesichts der bisherigen Zahlen sehe er nicht den Bedarf, sagt Brüx. Noch funktioniere auf dem Land das Netzwerk aus Bekannten und Nachbarn, lautet die Analyse von Gerd Stenmans von der CDU.