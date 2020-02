Vorbereitung auf die Sevelener Sommerkirmes : Natalie Hollas ist Festkettenträgerin

Sevelen Sie wird den TC Sevelen bei der Kirmes Ende Juni vertreten. Zu ihren Adjutantinnen bestimmte sie Linda Leurs und Viola Senegacnik. Der Vorstand ist im Amt bestätigt.

Auf der Jahreshauptversammlung des TC Sevelen 1980 in der Gaststätte „Zur Linde“ in Sevelen traten viele der Tagesordnungspunkte in den Hintergrund. Schließlich ging es am Ende der Versammlung auch darum, einen Festkettenträger für die Sommerkirmes 2020 im Ort vorzuschlagen und von den Mitgliedern bestätigen zu lassen.