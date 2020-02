Auszeichnung fürs Ehrenamt im Gelderland : Irmgrid Bappert bekommt den Draak

Kerken Die neue Drachentochter kommt aus Rahm. Am Altweibertag wird die frühere Leiterin der Grundschule Aldekerk für ihr Engagement im Heimatverein Aldekerk, im Martinskomitee und in der Flüchtlingshilfe ausgezeichnet.

Jedes Jahr gibt es in Geldern wenige Tage vor Weiberfastnacht für eine außergewöhnliche Frau eine erfreuliche Überraschung. Es geht um die Nachricht, dass sie zur neuen Drachentochter gekürt wurde. Am Mittwoch standen nun Wilhelm Friemel für die Karnevals-Kultur-Gesellschaft (KKG) Geldern, Rolf Pennings als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Geldern und Dirk Möwius, Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Geldern, an der Tür von Irmgrid Bappert in Rahm und überbrachten die frohe Kunde: Sie ist die neue Drachentocher 2020.