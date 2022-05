Streit auf offener Straße eskaliert : Mann schlägt 46-Jährigen in Geldern bewusstlos

Geldern Ein Mann aus Duisburg und ein Mann aus Bedburg-Hau gerieten am Freitagnachmittag in eine verbale Auseinandersetzung. Doch dabei blieb es nicht. Für einen der beiden endete der Tag im Krankenhaus.

Mitten am hellichten Tag eskalierte ein Streit am Freitag in der Gelderner Innenstadt. An der Ecke Issumer Straße/ Kapuzinerstraße in Höhe des Geschäfts Nanu Nana kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, teilt die Polizei auf Nachfrage am Montag mit.