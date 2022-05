„Hochgefährlich“ : Versuchte Tötung einer 19-Jährigen - mutmaßlicher Täter am Bahnhof Münster gefilmt

Münster Der nach der versuchten Tötung einer 19-Jährigen gesuchte Mann ist am Bahnhof in Münster offenbar von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Er wird verdächtigt, die junge Frau mit mehr als 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen stieg der namentlich bekannte 25-Jährige am Donnerstag (12. Mai) um 11.27 Uhr in den Regionalexpress in Richtung Düsseldorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wird verdächtigt, die junge Frau in der Nacht zu Donnerstag in Geeste im Emsland mit mehr als 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Die 19-Jährige wurde noch in der Nacht bewusstlos auf einem Schulhof gefunden. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts.