Fußball-Landesliga : Guido Contrino möchte sich mit Sieg verabschieden

Wachtendonk/Bedburg-Hau Der Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum bestreitet gegen die SGE Bedburg-Hau sein letztes Heimspiel. Die Gäste hoffen auf ein Ende der Negativserie.

Sein Assistent Sebastian van Brakel kann dem Chef nur zustimmen: „Bis zur Partie gegen Sonsbeck haben wir viel vermissen lassen, was uns bis dahin immer ausgezeichnet hatte. Aber auf der Leistung, die wir gegen den Spitzenreiter gezeigt haben, können wir aufbauen.“ Die SGE Bedburg-Hau, die sich in Sachen Klassenerhalt keine Sorgen mehr machen muss, möchte sich nicht mit leeren Händen aus der aktuellen Spielzeit verabschieden. „Wir wollen gegen Wachtendonk und gegen den VfL Rhede noch einmal was mitnehmen, damit wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen können“, so van Brakel. Allerdings wird die SGE auch in den letzten beiden Partien auf etliche Stammkräfte verzichten müssen. An das Hinspiel hat die Elf von Sebastian Kaul gute Erinnerungen. Im heimischen Hasselter IGETEC-Sportpark feierte die SGE einen verdienten 1:0-Erfolg – das Tor des Tages schoss damals Tom Versteegen.