Straelen Dritter Termin für Frieda Braun in Straelen

Frieda Braun hat viele Fans in Straelen und Umgebung. Deshalb bietet der Kulturring im März einen weiteren Zusatztermin für ihr Soloprogramm „Jetzt oder nie“ an. Der ursprüngliche Termin am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr sowie die Zusatzveranstaltung am Samstag, 25. März, um 20 Uhr sind ausverkauft. Der dritte Termin ist jetzt am Freitag, 24. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ebenfalls im Forum im Schulzentrum Straelen an der Fontanestraße 7. Karten sind im Vorverkauf für 25,50 Euro in Straelen beim Kulturring am Markt 11 sowie online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Für alle Kulturring-Mitglieder gibt es selbstverständlich nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings ermäßigte Karten.