Aufführung in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums Der Lebkuchenmann und die „Mafia Maus“

Die Adventszeit ist immer eine schöne Zeit für Kinder. Denn sie zählen die Wochen und Tage bis es endlich so weit ist: „Der Heilige Abend“. So wird der Countdown mit dem Adventskalender jeden Tag versüßt und an den Sonntagen wird eine der vier Kerzen am Adventskranz entzündet. Denn schon zu seiner Entstehung im Jahre 1839 konnten es die Kinder kaum erwarten, bis das Christkind zu ihnen nach Hause kommt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.