Discounter erwartet Niederländer Feuerwerksverkauf – Aldi in Xanten öffnet früher

Für den Verkauf von Feuerwerk öffnen Aldi-Filialen am Niederrhein an den letzten drei Tagen des Jahres schon früher: In Kleve, Emmerich, Goch, Kranenburg, Rees, Bocholt und Kalkar öffnen sie von Donnerstag, 29. Dezember, bis Samstag, 31. Dezember, täglich schon um 6 Uhr, in Weeze, Iselburg, Kevelaer, Straelen, Wesel und Xanten um 7 Uhr. Diese Sonderöffnungszeiten kündigte das Unternehmen in einem Prospekt an, das in deutscher und niederländischer Sprache gedruckt worden ist. „Mein Feuerwerk – mijn vuurwerk steht darüber. „Sonderöffnungszeiten vom 29. bis 31. Dezember in folgenden Filialen – speciale openinstijden op 29 tot en met 31 december in volgenden Filiaalen“, erklärt Aldi. In Xanten öffnet Aldi regulär um 8 Uhr, genauso wie andere Filialen des Discounters am Niederrhein.