Kultur in Geldern Leichte Unterhaltung – aber mit Niveau

Der Frühling ist Kabarett-Zeit beim Kunstverein Gelderland. Am Sonntag, 26. März, gastiert ab 18 Uhr Tina Teubner mit subtilem Humor und gekonnten Sprachspielen in der Tonhalle der Kreismusikschule. Am Flügel wird sie begleitet von Ben Süverkrüp. Karten kosten im Vorverkauf 22 beziehungsweise 18 Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 26 beziehungsweise 22 Euro. Um Fußball dreht sich das Programm „Spiel ab“, das Frank Goosen am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr in der Aula der Liebfrauenschule präsentiert. Der Bochumer gastiert zum dritten Mal beim Kunstverein. Er liest aus seinem im April erscheinenden neuen Roman. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro plus Gebühr, ermäßigt zwölf Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 22 beziehungsweise 16 Euro. Till Reiners steht am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr mit dem Programm „Flamingos am Kotti“ auf der Bühne der Lise-Meitner-Aula. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Kulturbüro Niederrhein. Karten gibt es ab 31,80 Euro online und bei Keuck.