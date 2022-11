Wettbewerb in Straelen Kinder malen märchenhafte Bilder

Die Volksbank an der Niers und die Firma „Keuck Medien“ rufen nun zur Teilnahme am 12. Malwettbewerb in Verbindung mit dem Weihnachtsmärchen auf. Joachim Geelen von der Volksbank an der Niers in Straelen und Sebastian Keuck von der Firma Keuck Medien aus Straelen übergaben dafür die Flyer und Plakate an Norbert Kamphuis, den Leiter des Straelener Weihnachtsmärchenteams.