Musikverein Aldekerk lädt zum Adventskonzert ein „Literatur meets Musik“

Ein Highlight dabei war das Probenwochenende in der Jugendherberge Kleve Ende September. Durch den Einsatz der vielen Dozenten und die Förderung des Bundesmusikverbands konnten die Proben ebenso vielfältig wie effizient durchgeführt werden. Natürlich blieb es bei den vielen Satzproben nicht aus, dass das ein oder andere Instrument in die Gänge der Jugendherberge schallte oder auch gleich ein ganzer Satz im Flur proben musste. Und wer den Musikverein Aldekerk kennt, weiß, dass neben den Proben auch immer der Spaß mit dabei ist. So trug auch die Abendgestaltung dazu bei, dass der Verein nach den vergangenen Jahren bei dem ein oder anderen Spiel und Getränk wieder ein Stück näher zusammenrückte. Auch der Kommentar des Dirigenten Peter Rongen bei der Abschlussprobe („Ich wünschte das Konzert wäre nächste Woche, so gut wie wir gerade vorbereitet sind“) lässt ein rund um erfolgreiches Probewochenende vermuten.