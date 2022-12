Leverkusen Vergebliches Warten auf den Führerschein

Die stockende Bearbeitung der Verwaltung von Umtauschanträgen für den Papierführerschein hat am Mittwochmorgen für einen weiteren Höhepunkt der Empörung gesorgt: Etwa 50 Antragsteller warteten an der Führerscheinstelle an der Haus-Vorster-Straße in Opladen vergeblich auf Einlass. Die Stadt hatte für diesen Morgen einen Umtausch auch ohne festen Termin angeboten und dann kurzfristig wieder abgesagt.