Landratswahl im Kreis Kleve : Schlapper Wahlkampfauftakt

Meinung Kreis Kleve Alle Kandidaten für den Chefsessel im Kreishaus eint die Angst vor einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung. Bisher tun sie aber wenig dafür, die Menschen für die Wahl zu interessieren.

Es sind keine drei Monate mehr bis zur Landratswahl im Kreis Kleve – und wen interessiert es? Zwar gibt es überraschend viele Bewerber für den Chefsessel im Kreishaus, aber von echtem Wahlkampf sind wir noch meilenweit entfernt. Immerhin gibt es die ersten Attacken, aber die wirken doch eher gequält. Da kritisiert CDU-Kandidat Christoph Gerwers, dass beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Etat für das kommende Jahr im Vergleich zu 2022 eine Kürzung der Ausgaben um rund 112 Millionen Euro vorgesehen sei. Kann man so teilen, aber was hat das mit der Landratswahl zu tun? Und dann der „Skandal“: Stefan Welberts, Kandidat von SPD und Grünen, sprach als stellvertretender ehrenamtlicher Landrat vor Feuerwehrleuten und stellte das Foto, das ihn hinterm Rednerpult zeigt, auf seine Facebook-Kandidatenseite. Die CDU-Fraktion schlägt Alarm, Welberts sei doch im Ehrenamt zur politischen Neutralität verpflichtet. Von einer Pflichtverletzung ist die Rede. Auch der parteilose Landratskandidat Guido Winkmann hatte das Thema „Neutralitätsgebot im Wahlkampf“ angesprochen. Neben Stefan Welberts sieht er natürlich auch CDU-Kandidat Christoph Gerwers als Vorsitzenden der Bürgermeisterkonferenz in der Pflicht, Amt und Wahlkampf voneinander zu trennen. Rein rechtlich sicherlich nicht falsch, politisch bewertet heißt es vor allem, dass alle Beteiligten bisher keine richtigen Themen für den Wahlkampf haben. Eins eint alle Kandidaten: Die Angst vor einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung. Schließlich wissen die meisten Bürger noch nicht einmal, was ein Landrat so beruflich macht und warum sie ihn wählen sollen. Damit sind natürlich nicht Sie als aufmerksamer Leser unsere Zeitung gemeint, aber es soll ja auch politisch weniger interessierte Menschen geben. Schauen wir mal, ob unseren Kandidaten noch etwas wirklich Aufregendes einfällt, um diese Wähler zu erreichen.