V : Schutzkleidung für die Feuerwehr im Kreis Kleve muss angepasst werden

Auf der Delegiertenversammlung wurden verdiente Feuerwehrleute samt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing geehrt. Foto: Stephan Derks

Kreis Kleve Die Herausforderungen für die Feuerwehr wandeln sich. So muss neue Ausrüstung angeschafft werden. Die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und dem Rettungsdienst ist eng geworden. Was den Wehrleuten Sorge bereitet.

Reiner Gilles, Kreisbrandmeister im Kreis Kleve, ließ keinen Zweifel aufkommen, dass angesichts der klimatischen Einflüsse, Wetterveränderungen und Krisenvorbereitungen auch die Schutzkleidung für Einsatzkräfte angepasst werden muss – schließlich könnte es bald um Wald- und Vegetationsbrände ebenso gehen wie um die Stuereung und Koordination von freiwilligen Helfern in Schadensgebieten. Der Kreisbrandmeister erklärte dies gegenüber den Delegierten des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve in der Klever Stadthalle.

„Bei den Hilfsorganisationen, dem Rettungsdienst und den Feuerwehren ist die Zusammenarbeit, nicht zuletzt durch die besonderen Einsatzlagen, sehr eng und intensiv geworden“, so Gilles weiter. Allerdings stelle man sich mit vielen Konzepten auf Kreis- und Landeseben den Herausforderungen der heutigen Zeit. Gleiches gelte auch für die Zusammenarbeit mit den niederländischen Nachbarn. „Bei jeder Notlage sind wir auf aktive Menschen und beherzte Helfer angewiesen. Sie schauen nicht weg, wenn Hilfe benötigt wird. Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie handeln mutig, menschlich und zupackend. Ohne die Ehrenamtlichen der Feuerwehr und der anderen Hilfsorganisatoren wäre eine verlässliche und schnelle Hilfe in allen Lebenslagen nicht aufrecht zu erhalten“, sagte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU). Er verwies auch auf die großen Risiken, die seitens der Freiwilligen Feuerwehren zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit eingegangen würden.

Info Feuerwehrmedaille für den Bürgermeister Ehrungen Geehrt wurden auf der Deligiertenversammlung: Martina Hendricks, Kleve, und Michael Winthuis, Weeze, ergielten die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve in Silber. Mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze zeichnete Kreisbrandmeister Gilles Manfred Mölders, Kleve, Rainer Schmitz und Wolfgang Bonn, beide Rheurdt, aus. Das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber erhielt der Wachtendonker Jörg Gorißen und das in Gold der Leiter der Klever Feuerwehr Ralf Benkel. Auch zeichnete Gilles Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing mit der Feuerwehrehrenmedaille aus.

Angespannt in Richtung der Herbst- und Wintermonate blickte unter anderem der stellvertretende Landrat Stefan Welberts (SPD). „Ich weiß, dass nicht nur im Führungskreis Einsatzlagen konstruktiv abgewägt und vorbereitet werden“, so Welberts, der ebenfalls die permanente Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und der anderen Hilfsbereitschaften in den Mittelpunkt stellte. Allen gelte es, im Namen der Kreis Klever Bevölkerung und des Kreistages für ihr unermüdliches Engagement zu danken.

Zudem nahm Johannes Ploenes von der Feuerwehrunfallkasse NRW Bezug auf den Großbrand im August in Goch, bei dem zwei Feuerwehrkameraden schwer verletzt wurden. Gerade in diesem Fall, so Ploenes, komme es auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit an.

Anerkennend war der Beifall für Dominik Hoffmann, der die Aktivitäten der Jugendfeuerwehren zusammenfasste, sowie für Reiner Höckels, der für den Landesfeuerwehrverband NRW insbesondere die Einsatzbereitschaft der Kreis Klever Wehrkräfte herausstellte. Es sei notwendig, das Ehrenamt zu unterstützen und zu fördern.