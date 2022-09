Aktion an der Robert-Jungk-Gesamtschule am Standort Aldekerk : Schüler erlaufen 1720 Kilometer

Aktion an der Robert-Jungk-Gesamtschule am Standort Aldekerk

Aldekerk 515 Kinder und zehn Lehrkräfte der Gesamtschule Aldekerk machten mit. So viele Kilometer wie möglich zu laufen – in jeweils 30 Minuten war die Aufgabe im Rahmen eines Distanz-Duells.

In 30 Minuten so viele Kilometer sammeln wie möglich: Das ist die Herausforderung des Westenergie-Distanz-Duells, bei dem sich weiterführende Schulen unabhängig voneinander auf der Laufstrecke messen können.

Die gesamte Schule arbeitet dabei als Team zusammen und versucht ein gemeinsames Ziel zu erreichen: So viele Kilometer wie möglich zu laufen – in jeweils 30 Minuten. Jede gelaufene Zeit und jede zurückgelegte Strecke wird elektronisch erfasst und auswertet. Gelingt es den Schülern, weitere Teammitglieder für eine Teilnahme zu gewinnen, zündet der Distanz-Boost: Lehrkräfte, Schulleitung oder Politiker sammeln in diesem Fall weitere Kilometer, die dann mehrfach gewertet werden. Am 15. September fand bereits das nächste Distanz-Duell statt – diesmal am Standort Krefeld der Robert-Jungk-Gesamtschule.