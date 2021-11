Kommentar „Unsere Woche“ : Gute Lösung für die „Brille“

Meinung Ein Brauhaus ist für Geldern schon länger im Gespräch. Die Planung für die Gaststätte „Zur Brille“ scheint zu passen. Als Gewinnbringer für Geldern erweist sich erneut das Zusammenspiel von GWS und Stadt.

Eine gute Nachricht für Geldern ist der geplante Umbau der Gaststätte „Zur Brille“. Ein Brauhaus ist für Geldern schon länger im Gespräch. Doch am Standort der „Niersbrücke“ ließ sich ein solches Konzept, für das man heutzutage natürlich auch eine größere Außengastronomie braucht, nicht umsetzen. Nun also die Lösung am Issumer Tor. Das hilft zwar nicht direkt der Innenstadt, aber Gelderns Gastronomie kann neue Angebote gut gebrauchen. Natürlich, wie letztlich von Reinhard Fleurkens in unserer Zeitung vorgeschlagen, besonders auch direkt in der Innenstadt.