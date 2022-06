Kommentar Unsere Woche : Geldern ist in schwieriger Zeit auf einem guten Weg

Meinung Es ist es gut, gut 25 Jahre, nachdem man sich auf den Weg zur „Landlebenstadt“ geeinigt hatte, wieder einmal gemeinsam zu überlegen, wohin die Stadt Geldern sich eigentlich entwickeln soll.

Es ist zunächst ein trockenes Thema und es werden auch viele Kubikmeter heiße Luft eingebracht werden, ehe Geldern wieder ein handfestes Stadtentwicklungskonzept hat. Trotzdem ist es gut und richtig, gut 25 Jahre, nachdem man sich auf den Weg zur „Landlebenstadt“ geeinigt hatte, wieder einmal gemeinsam zu überlegen, wohin die Stadt sich eigentlich entwickeln soll. Zu schnelllebig prasseln stets neue Ideen und Konzepte auf die Kommunen ein, zu oft wird einfach das gemacht, was gerade von Land und Bund besonders üppig gefördert wird. Das ist nicht immer verkehrt, aber oft fehlt ein roter Faden und manche Sachen sind auch widersprüchlich. Seien wir also gespannt, welchen Weg Geldern bis zum Jahr 2040 gehen will und ob am Ende der Name Landlebenstadt bestehen bleibt.

In der Innenstadt hat sich in letzter Zeit schon viel getan – in einer Phase, in der es überall für Gastronomie und Einzelhandel schwer geworden ist und alte Automatismen nicht mehr greifen. Auch wenn es wieder so ein technisches Unwort ist: Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts hat ihre Zeit gebraucht und auch im nächsten Jahr wird noch gebaut werden, aber schon heute sieht man, dass die Frischzellenkur der Stadt gut tut, auch wenn man über einzelne Aspekte immer streiten kann. Projekte wie der Nierspark, den man in diesem Zusammenhang mit seiner Nähe zum Bahnhof auch als Innenstadtthema behandeln muss, und natürlich die Umwandlung des alten Finanzamtes in das attraktive JA-Hotel und das zeitgemäße Ärztehaus bringen die Stadt ebenso weiter wie das Kapuzinertor mit dem Edeka-Markt, der nicht irgendwo auf der grünen Wiese, sondern mitten in der Stadt gebaut wurde. In das Ganze passt auch der aktuelle Kauf der Glockengasse durch die GWS. Es ist ein Glücksfall für Geldern, mit der Genossenschaft konkret auf Entwicklungen in der Innenstadt einwirken zu können. Der anstehende Umzug des Bürgerbüros in den Bereich ist der nächste Schritt, der in diese Entwicklungen passt. Wenn nun noch jemand eine zündende Idee hat, wie man die Anbindung der Glockengasse ans Zentrum verbessern kann, kann man zuversichtlich nach vorne schauen. Der neue Laufweg über die Heilig-Geist-Gasse vom Markt bis zum Kapuzinerplatz ist ja bereits eine Aufwertung für das einstige Sorgenkind im Zentrum.