Diakonie in Geldern : Gemaltes Kunstwerk für die Tagespflege der Diakonie

Geldern Kunstlehrerin Eva Dierks vom Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern schwang mit einigen Schülerinnen den Pinsel, um den Flur zu verschönern.

Auf vor allem weiße Wände blickten bislang die Gäste und Mitarbeitenden im Flur der Diakonie-Tagespflege am Ostwall. „Wir haben im Team überlegt, wie wir daran etwas ändern können, und kamen in Kontakt mit Kunstlehrerin Eva Dierks“, berichtet Teamleiterin Gesa Schroer. Lehrerin Dierks fragte bei Schülern im Friedrich-Spee-Gymnasium nach und fand Mitstreiterinnen: „Ich habe die Nachfrage am schwarzen Brett gelesen und fand das Projekt gut“, sagt Fina Jansen (15). Am Samstag schwang sie mit Raluca Mihaela Musa (16) und ihrer Lehrerin die Pinsel. Gemalt wurde mit Acrylfarben auf zwei über Eck liegende Wandseiten. „Ich überlege noch, ob Mediendesign etwas für mich beruflich sein könnte“, so Raluca Mihaela. Sie probiert und malt viel am iPad, da ist so eine richtige Wand eine neue Herausforderung.