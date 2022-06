Therapie in Geldern gegen das Delir : Clemens-Hospital behandelt Verwirrte

Therapie in Geldern gegen das Delir

Geldern Das St.-Clemens-Hospital Geldern setzt verstärkt auf die Prävention und Therapie bei einer der häufigsten Komplikationen im Krankenhaus. Dazu werden Maßnahmen aus Medizin und Pflege gebündelt.

Patienten reagieren enttäuscht auf Bad-Schließung in Düsseldorf

Hallenbad wird in Kürze geschlossen

Hallenbad wird in Kürze geschlossen : Patienten reagieren enttäuscht auf Bad-Schließung in Düsseldorf

Parkhaus-Bau am Hospital dauert länger als erwartet

240 Stellplätze in Kempen geplant

240 Stellplätze in Kempen geplant : Parkhaus-Bau am Hospital dauert länger als erwartet

Erste Schritte werden in Geldern deshalb bereits präventiv unternommen: durch Delirscreenings bei besonders gefährdeten Patientengruppen sowie eine angepasste präoperative Betreuung. „Die persönliche Ansprache ist ebenso wichtig wie eine weitgehend störungsfreie Umgebung während der Narkoseeinleitung“, beschreibt Dr. med. Ludger Dohmann das Vorgehen. Als positiver Nebeneffekt lasse sich so die Gabe von Beruhigungsmitteln herabsetzen, die ihrerseits eine delirauslösende Wirkung haben. „Die einzelnen Schritte klingen banal, doch es geht um die Gesamtheit der Maßnahmen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sie effektiv dazu beitragen, um Patienten zu schützen“, so der Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.