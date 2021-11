Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum steht vor einer kniffligen Aufgabe

Julius Pasch (links) wird am Sonntag nicht für den TSV Wachtendonk-Wankum auflaufen können. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Wachtendonk Die Mannschaft wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg. An diesem Sonntag geht es zum VfL Rhede. Die Personallage ist angespannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

In der Gruppe zwei der Fußball-Landesliga beginnt am Sonntag die Rückrunde. Vor dem Rückspiel beim VfL Rhede ab 14.30 Uhr kann der TSV Wachtendonk-Wankum auf eine durchwachsene Hinrunde zurückschauen, auch mit Blick auf die vergangenen drei Begegnungen, in denen das Team nur einen Zähler mitnehmen konnte. „Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren und bisher auswärts noch keines gewonnen, das sind keine guten Voraussetzungen für Sonntag“, sagt Trainer Guido Contrino.

Nun ist die Lage beim TSV, der mit 18 Punkten auf dem neunten Platz steht, noch nicht bedrohlich, doch befindet sich die Mannschaft längst nicht im ruhigen Fahrwasser. Die Begegnung beim Tabellenvorletzten VfL Rhede wäre perspektivisch eine gute Gelegenheit, kurz vor der Winterpause einen Schritt ins gesicherte Mittelfeld zu machen.

Allerdings sieht die Personallage beim TSV aktuell nicht gut aus. Mit Gerrit van Dinther, Markus Keppeler, Martin Stroetges, Julius Pasch, Tobias Böhm, Eric Holz und Alexander Lenders fehlt dem Coach am Sonntag fast ein komplettes Team, was bei dem ohnehin nicht sonderlich großen Kader der Wachtendonker einige Probleme mit sich bringt. „Mit unserer mageren Personaldecke wird es ganz schwer, am Sonntag unsere gesteckten Ziele zu erreichen“, sagt Contrino.