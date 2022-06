Brandbekämpfung in Geldern : Viele Ehrungen für Löscheinheit Baersdonk

Die Löscheinheit Baersdonk freute sich über den besonderen Dank von Kreisbrandmeister Reiner Gilles für die Hilfe im Ahrtal. Dank und Anerkennung übermittelten auch (von rechts) Gelderns Wehrleiter André Bardoun, sein Stellvertreter Christoph Willems, Ordnungsamtsleiter Johannes Dercks, Vernums Ortsbürgermeister Norbert Clancett und Bürgermeister Sven Kaiser. Foto: Seybert/ Stadt Geldern

Geldern 24 Einsätze hatten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Trotz der Corona-Pandemie sind alle Mitglieder an Bord geblieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Begrüßung per Bildschirm hatten die Feuerwehrleute der Löscheinheit Baersdonk und ihre Ehrengäste im Feuerwehrhaus Nierspark bei ihrer Jahreshauptversammlung auch noch nicht erlebt. Aber eine Corona-Vorsichtsmaßnahme machte den „Trick“ erforderlich. So hieß Löscheinheitsleiter Michael Minten vom überdimensional großen Bildschirm aus nicht nur seine Mannschaft, sondern auch Bürgermeister Sven Kaiser, Ordnungsamtsleiter Johannes Dercks, Vernums Ortsbürgermeister Norbert Clancett sowie Gelderns Wehrleiter André Bardoun und seinen Stellvertreter Christoph Willems herzlich willkommen.

Gleichzeitig stellte Minten fest, die Pandemie habe zwar zu vielen Einschränkungen geführt, die Kameradschaft der Löscheinheit Baersdonk sei aber nach wie vor sehr gut. Ein Applaus gleich zum Auftakt der Versammlung bestärkte ihn in seiner Ansicht. „Ich nutze auch die Gelegenheit, mich für das Vertrauen zu bedanken, das die Stadt Geldern in uns setzt. Auf unser neues Feuerwehrfahrzeug sind wir sehr stolz. Jeder setzt sich mit der neuen Technik auseinander und identifiziert sich damit. Das schweißt zusammen“, so Michael Minten.

Sein Stellvertreter Martin Aengenheister listete elf Einsätze im Jahr 2020 und 24 Einsätze im Jahr 2021 auf, während Wehrleiter André Bardoun einen Ausblick auf aktuelle Projekte der Feuerwehr und auf die Arbeit für den neuen Brandschutzbedarfsplan gewährte. Dank sagte auch Bürgermeister Sven Kaiser: „Die Tatsache, dass trotz der Pandemie hier alle an Bord geblieben sind und sich für die Feuerwehr einsetzen, zeigt mir, dass der Zusammenhalt auf der Baersdonk sehr groß ist.“ Vernums Ortsbürgermeister Norbert Clancett schloss sich dem gern an und ermunterte dazu, ihn bei Fragen gern in Anspruch zu nehmen.

Bei den Beförderungen hießen die Wehrleute die Anwärter Ilona Kopf, Maik Schroeder und Stefan Reucher, die zur Betriebswehr von Unimicron gehören und sich in der Löscheinheit Baersdonk engagieren, willkommen. Sie wurden ebenso mit großem Applaus bedacht wie Anwärter Martin Duwe sowie die Anwärter und Feuerwehrmänner Michael Urban, Matthias Spolders, Felix Kermel und Hassan Al Jabali. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Heiner Spolders und als Hauptfeuerwehrmann setzt Daniel Groterhorst seine Laufbahn fort. Zum Brandmeister ernannt wurde Martin Aengenheister und Andreas Deselaers freute sich über die Beförderung zum Hauptbrandmeister. Die Aufgaben des Gerätewarts hat Sebastian Küppers übernommen und als Vertrauensmann steht Hassan Al Jabali zur Verfügung.

Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst überreichte Sven Kaiser an Andreas Deselaers. Über die Sonderauszeichnung des Feuerwehrverbandes in Silber (40 Jahre) freuten sich Hubertus Deselaers, Heiner Spiesen und Karl-Heinz Tenhaef. Einen besonderen Applaus seiner Kameraden genoss Gottfried Voß. Er erhielt die Sonderauszeichnung in Gold (50 Jahre).