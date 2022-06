Gastronomie in Straelen : Vom Cop zum Café

Verena Jacobs (M.) hat das Bauerncafé in Kastanienburg von ihren Eltern Hildegard und Heiner Jacobs übernommen. Foto: Margret Linßen

Straelen Seit 20 Jahren gibt es in Kastanienburg direkt an der Grenze das Bauerncafé Jacobs. Bisher betrieben es Hildegard und Heiner Jacobs. Jetzt übergeben die Straelener an ihre Tochter Verena. Die verlässt dafür den Polizeidienst.