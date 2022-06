Neue Ausstellung im His-Törchen : Ein Hoch auf nachhaltige Küchengeräte

Issum „Antik“ lautet die Bezeichnung der Gegenstände, die in der neuesten Ausstellung im His-Törchen zu sehen sind. Auf den zweiten Blick wird schnell klar: obwohl alt, alles noch nutzbar. Von Kaffeemühle bis Dröppelminna.

Das Ehepaar Umberto und Deli Pasquesi aus Kerken hat auch einiges für die Ausstellung zusammengetragen. Zum Beispiel den Kohlschneider. Natürlich heißt der in Mundart ganz anders: Kappesschaaf. Funktioniert immer noch, sagt Besitzerin Deli Pasquesi und ist bei ihr immer noch im Einsatz. Sie schätzt ihn auf 100 Jahre. In einer Ecke der Ausstellung haben sie sogar den gestickten Spruch mitgebracht, der sonst über ihrer Tür hängt: „Nicht Kunst, nicht Fleiss, nicht Arbeit nützt, wenn Gott der Herr das Haus nicht schützt“ steht dort. Unterm Dach des His-Törchens gibt es noch mehr Handarbeiten zu bewundern, oder besser zu bestaunen. Die Arbeiten sind filigran, einige Proben aus dem Handarbeitsunterricht lassen einen schon beim Anschauen ins Schwitzen kommen. In den Vitrinen finden sich auch einige Kaffeemühlen, unter anderem aus Wien. Armin Hamm erzählt von seinem Bummel über den Wiener Naschmarkt, ein Eldorado für Sammler antiker Gegenstände. „Die Objekte suchen mich“, sagt er lachend. Auch einige Dröppelminnas, also die Warmhaltekanne mit Zapfhahn, das Vormodell der Thermoskanne wenn man so will, gehören zu seinem Repertoire. In einer anderen Vitrine sind Bettwärmer aus Metall ausgestellt. Diese nicht ganz so handlichen Gegenstände seien auch ab und zu mit in die Kirche genommen worden. Die Damen hätten sie dann unter ihre bauschigen Röcken verborgen um nicht so frieren zu müssen, so sei es ihm erzählt worden, gibt es Hamm an die Besucher weiter. Wenn er sich was wünschen könnte, dann, dass viele die Ausstellung besuchen. Vor allem und gerne auch Kinder. Er erinnert sich an eine Szene vom Trödelmarkt. Dort habe ein Steppke beim Anblick eines Grammophons ausgerufen: „Das ist ja ein komischer CD-Player.“ Das es was mit Musik zu tun hatte, war sofort klar. Es gibt viel zu entdecken, was sich im Laufe von nur 100 Jahren (oder sogar noch weniger) verändert hat. Die wenigsten werden noch ihre Großmutter mit der Kaffeemühle auf dem Schoß die Bohnen mahlen sehen. Heute geht alles auf Knopfdruck.