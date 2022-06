Handball : TV Aldekerk gewinnt die Bronzemedaille

Kerken Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft der A-Juniorinnen: Die drittbeste Mannschaft in Deutschland kommt aus Kerken. Der ATV wächst im Spiel um Platz drei über sich hinaus und schlägt den HC Erlangen mit 31:27.

Dabei hatte das Final-Four-Turnier für die Grün-Weißen sportlich nicht gut begonnen. Das Einlaufen in die dunkle Sporthalle, die namentliche Vorstellung jeder einzelnen Spielerin und die große Kulisse in der Leverkusener Ostermann-Arena hatten für Gänsehautmomente, aber auch für Nervosität bei den Spielerinnen gesorgt, die im Spiel nicht abgelegt werden konnte. Gegen die schussstarke Auswahl der HSG Blomberg-Lippe zeigte die ATV-Auswahl die vielleicht schlechteste Leistung der gesamten Saison und fand zu keinem Zeitpunkt so richtig zu ihrem Spiel. Der Gegner spielte routiniert, hatte die besseren Einzelspielerinnen in seinen Reihen und bestrafte jeden Aldekerker Fehler gnadenlos. Das 17:31 (9:17) war konsequent und bedeutete für den ATV das Spiel um Platz drei. „Gegen Blomberg hätte alles zu hundert Prozent passen müssen. Blomberg steht verdient im Finale, vor allem im Angriff haben wir uns in Einzelaktionen verstrickt und nicht gut funktioniert“, sagte Baude. Doch der Trainer, der nun die Aldekerker Frauen-Mannschaft in der Dritten Liga übernimmt, richtete seine Schützlinge innerhalb kürzester Zeit wieder auf. Gegen den bayrischen Vertreter HC Erlangen präsentierte sich der TV Aldekerk nahezu in Bestform und fand gegen eine überaus offensive Deckungsformation des Kontrahenten von Beginn an gute Lösungen. Die Grün-Weißen zeigten sich beweglich, lauffreudig und nutzten die großen Räume am gegenerischen Kreis clever aus.