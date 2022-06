Lehrreiche Exkursion : Nabu plant Radtour zu Streuobstwiesen in Geldern

Geldern Teilnehmer der Tour erfahren, warum die Pflege der Bäume und des Grünlandes darunter förderlich für unser Klima ist. Probieren dürfen sie auch.

Streuobstwiesen sind typisch für die niederrheinische Landschaft und ein Hotspot der Artenvielfalt. Was dies mit dem Klimawandel und der Einsparung von CO 2 zu tun hat, erläutert das Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland bei einer gemeinsamen Fahrradexkursion mit der Stadt Geldern und dem ADFC im Zusammenhang mit dem Stadtradeln.

Die Fahrradexkursion findet am Donnerstag, 9. Juni, ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Drachenbrunnen am Marktplatz in Geldern. Die Exkursion ist über eine Länge von rund 30 Kilometern geplant und dauert etwa vier Stunden. Dabei gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, Dinge vom Wegesrand zu probieren und spannende Geschichten rund um unsere historische Kulturlandschaft zu hören. Eine Pause mit Kuchen und Kaffee (auf Selbstzahlerbasis) ist im Kloster St. Bernardin in Geldern-Kapellen vorgesehen.