Maximal fünf Anlagen sollen im Bereich Hochwald entstehen : Planung für weitere Windräder in Issum

Planung für weitere Windräder in Issum

Fünf neue Windanlagen könnten im Bereich Hochwald in Issum entstehen. Ein Unternehmen aus Bedburg-Hau stellte seine Planungen vor. Foto: dpa/Christian Charisius

Issum Unternehmen aus Bedburg-Hau stellt das Projekt vor. Das sportliche Ziel: bereits in zweieinhalb Jahren könnten die ersten Bagger anrollen. Es gibt außerdem Überlegungen zur Bürgerbeteiligung.

Fünf weitere Windräder könnten demnächst in Issum für nachhaltige Energie sorgen. So zumindest sind die Pläne des Unternehmens Rückenwind aus Bedburg-Hau. Der Name wird die Issumer aufhorchen lassen, denn „Rückenwind“ heißt auch die lokale Stiftung, die einen Teil der Erträge der Bürger-Energie Issum, 8L Green Energy sowie SL Natur Energie für soziale und Vereins-Zwecke weitergibt. Es besteht Namensgleichheit.